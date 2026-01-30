ABD'den İranlı yetkililere yaptırım: Göstericilere destek vermeye devam edeceğiz

Yeni Şafak
ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İranlı yetkililerin kendi halkına uyguladığı baskıların "kabul edilemez" olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, göstericilere verilen desteğin devam edeceği belirtilirken, bazı İranlı yetkililerin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

ABD yönetimi,
"göstericilere şiddet uyguladıkları"
gerekçesiyle aralarında İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de bulunduğu bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, İranlı yetkililerin ülkedeki göstericilere yönelik eylemlerinin
"kabul edilemez"
olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında,
"Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, kendi halkına karşı son zamanlarda uygulanan acımasız baskılardan sorumlu İranlı yetkililere yaptırımlar uyguluyor."
ifadesine yer verildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında da, aralarında İran İçişleri Bakanı Mumini'nin de yer aldığı üst düzey İranlı yetkililerin ve bazı iş insanlarının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca ABD'nin İran'daki göstericilere destek vermeye devam edeceği ifade edildi.



