ABD Başkanı Trump Fed başkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabin toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Fed başkanı adayının haftaya açıklanacağını belirterek, faiz oranlarının 2-3 puan daha düşük olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetiminin ilk yılında ekonomide sağladıkları başarılardan bahseden Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine atfettiği
"enflasyon kabusunu"
sona erdirdiklerini ve muazzam bir ekonomik büyüme elde ettiklerini anlattı.

Trump, tarifelerin ulusal güvenliği güçlendirdiğini ve benzeri görülmemiş gelir sağladığını savundu.

Tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya zorladığına dair örnekler veren Trump, tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesinin vereceği kararın önemini vurguladı.

Trump, tarifeler sayesinde yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiklerini ve bu parayı geri vermek istemediklerini belirterek, davayı açan tarafları
"Çin merkezli"
olmakla suçladı.
ABD Başkanı,
"Tarifeler çok daha yüksek olabilirdi. Bu konuda aslında oldukça nazik davrandık."
dedi.

"Faiz oranları 2-3 puan daha düşük olması gerekiyor"

Fed'in faiz kararı konusundaki eleştirilerini de sürdüren Trump, yeni Fed başkanını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Trump, bu göreve gelecek ismin
"iyi iş çıkaracak biri"
olacağını ifade etti.
Fed'in faiz oranlarının
"kabul edilemez"
derecede yüksek olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini yineledi.

Trump, faiz oranlarının 2, hatta 3 puan daha düşük olması gerektiğini kaydetti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.



#ABD Başkanı Donald Trump
#ABD Merkez Bankası (Fed)
#kabine toplantısı
