Trump: Hedef almamasını istedim Putin de bir haftalığına kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Hamas’ın rehinelerin geri alınmasında büyük bir etken olduğunu belirterek, örgütün silah bırakmaya yakın olduğunu söyledi. Trump, “Hamas silah bırakacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

"Putin bir hafta Ukrayna'yı vurmayacak"

Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, bölgede etkili olan aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer şehirleri hedef almamasını istediğini açıkladı. Trump, “Bu talebimi Putin’e ilettim, o da kabul etti” dedi.

"Haftaya Fed'in yeni başkanını açıklayacağım"

Ekonomi başlığında ise ABD Merkez Bankası’na (Fed) dikkat çeken Trump, Fed’in yeni başkanını önümüzdeki hafta açıklayacağını ifade etti. Doğru bir tercih yapılması halinde ABD ekonomisinin güçlü bir büyüme yakalayabileceğini savunan Trump, “Fed’in yardımıyla yüzde 8-9-10 büyüyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz oranlarına da değinen Trump, mevcut seviyelerin yüksek olduğunu belirterek, “Faiz oranları şu ankinden 2-3 puan daha düşük olmalı” ifadelerini kullandı.







