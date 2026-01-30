Yeni Şafak
Trump ulusal acil durum ilan etti: Küba’ya petrol satan ülkelere ek vergi kararı

09:4930/01/2026, Cuma
AA
ABD, Küba’ya petrol sağlayan ülkeleri ek vergiyle hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkeleri hedef alan yeni bir kararname imzaladı. Ulusal acil durum ilanını da kapsayan düzenlemeyle, Küba’ya doğrudan ya da dolaylı petrol temin eden ülkelerden ABD’ye yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerini ele aldığı aktarıldı.

Yeni bir tarife sistemi getirilecek

Açıklamada, kararnameyle ABD'nin Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulamasına olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi getirileceği belirtildi.

Dışişleri ve ticaret bakanlarına tarife sistemini ve ilgili tedbirleri uygulamak için kurallar ve yönetmelikler yayımlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, Küba veya etkilenen ülkelerin tehdidi gidermek ya da ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyum sağlamak için önemli adımlar atması halinde Başkanın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.



