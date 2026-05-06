ABD basınından dikkat çeken iddia: 'İran ile tek sayfalık mutabakat metninde anlaşma sağlanmak üzere'

ABD'li yetkililere ve konuya hakim kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Beyaz Saray yönetimi İran ile savaşı bitirecek tarihi bir mutabakatın eşiğinde. İki ülke arasında hazırlanan bir sayfalık mutabakat zaptı, hem sıcak çatışmaları durdurmayı hem de kapsamlı nükleer müzakereler için yeni bir çerçeve çizmeyi hedefliyor.

Washington cephesi, önümüzdeki 48 saat içinde Tahran'dan kilit maddelere ilişkin nihai yanıtı bekliyor. Henüz resmi bir imza atılmamış olsa da kaynaklar, tarafların savaşın başından bu yana anlaşmaya hiç bu kadar yaklaşmadığını vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda yapılması planlanan yeni askeri operasyonu askıya alması ve kırılgan ateşkesin çökmesini engellemesi de masadaki bu diplomatik ilerlemeye bağlanıyor.







