Dünya ABD Başkanı Biden araba fiyatlarından yakındı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden araba fiyatlarından yakındı

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun halen endişe kaynağı olduğunu belirterek, araba fiyatlarından yakındı. Bu durumun iki çözümü olduğunu belirten Biden, "Çözüm daha fazla üreterek araba arzını artırmak veya Amerika'yı yoksullaştırarak arabalara olan talebi azaltmak. Bu bir seçim." dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden araba fiyatlarından yakındı
​ABD Başkanı Joe Biden

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de bugün açıklanan istihdam raporu ile ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun halen endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Biden, ancak istihdamdaki artışın ekonomik planının işe yaradığını gösterdiğini ifade etti.

Biden, "Bugün Amerika, ekonominin bir bütün olarak salgın öncesi döneme göre daha güçlü olduğu dünyadaki tek lider ekonomi." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden, güçlü ve uzun süreli ekonomik toparlanmayı sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

"Fed'in fiyat artışlarının kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından eminim"

İstihdam ve gelirler düzelse bile ailelerin hala fiyat ve maliyet sıkıntısını hissettiklerini belirten Biden, ailelerin karşı karşıya kaldığı maliyetleri ele almak için üç aşamalı bir plan hazırladığını, bu planın ilk aşamasının tedarik zincirinin onarılması, ikinci aşamasının tüketicilerin korunması ve rekabetin teşvik edilmesi, üçüncü aşamasının ise mutfak maliyetinin azaltılması olduğunu aktardı.

Biden, araba fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Şu an araba fiyatları çok yüksek. İki çözüm var, daha fazla üreterek araba arzını artırmak veya Amerika'yı yoksullaştırarak arabalara olan talebi azaltmak. Bu bir seçim." dedi.

Darboğazların çözülmesi ve altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Tüm Amerikalılar için daha fazla büyüme, istihdam ve fırsat yaratma kapasitesine sahip bir ekonomiye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini ulaşmak için harekete geçeceğine ve fiyat artışlarının uzun vadede kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından emin olduğunu ifade etti.

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