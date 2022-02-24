Dünya ABD Başkanı Biden Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusyadır
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ABD Başkanı Biden: Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a harekat emri vermesinin ardından açıklama yaptı. Saldırıların ölüm ve yıkım getireceğini vurgulayan Biden, "Bu yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden: Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusyadır
ABD Başkanı Joe Biden

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini verdi.

Yerel kaynaklar, Putin'in açıklamasından sonra Kiev dahil birçok şehirde bomba seslerinin duyulduğunu öne sürdü. Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde iki büyük patlama yaşandı.

Donbas'a askeri harekat başladı
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Donbas'a askeri harekat başladı

BIDEN'DAN AÇIKLAMA: KARŞILIK VERECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a harekat emri vermesinin ardından açıklama yaptı. Saldırıların ölüm ve yıkım getireceğini vurgulayan Biden, "Bu yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

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