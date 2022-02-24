ABD Başkanı Biden: Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a harekat emri vermesinin ardından açıklama yaptı. Saldırıların ölüm ve yıkım getireceğini vurgulayan Biden, "Bu yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

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