ABD Başkanı Biden: Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini verdi.
Yerel kaynaklar, Putin'in açıklamasından sonra Kiev dahil birçok şehirde bomba seslerinin duyulduğunu öne sürdü. Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde iki büyük patlama yaşandı.
BIDEN'DAN AÇIKLAMA: KARŞILIK VERECEĞİZ
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a harekat emri vermesinin ardından açıklama yaptı. Saldırıların ölüm ve yıkım getireceğini vurgulayan Biden, "Bu yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.