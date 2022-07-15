Dünya ABD Başkanı Biden Filistinde protesto edildi
ORTADOĞU

ABD Başkanı Biden Filistin'de protesto edildi

Orta Doğu ziyareti kapsamında Filistin'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto edildi. Al Jazeera televizyonunun muhabiri Ebu Akile'nin işgalci İsrail askerleri tarafında üzerinde basın yazılı yeleği olmasına rağmen öldürülmesinin üzerine Filistinliler, "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar ile Biden'a tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden Filistinde protesto edildi
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Orta Doğu ziyaretine çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın i,lk durağı İsrail oldu. Ziyareti kapsamında İsrail makanlarıyla yakın ilişkiler göstererek yahudilik ve siyonizim için verdiği desteklerini yineleyen Biden'a işgal altında yaşayan Filistinliler tepki gösterdi.

Beytullahim kentinde toplanan onlarca Filistinli, "Adalet istiyoruz" ile Biden'ın İsrail'e destek mesajlarına tepkilerin yazılı olduğu pankartlarla gösteri düzenledi.

'Onu burada istemiyoruz'

Filistinli göstericilerden aktivist Yusuf Acha, AA'ya yaptığı açıklamada, "Biden'ın ziyaretini reddediyoruz, onu burada istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla İsrail'den yana taraf tuttuğunu söyleyen Acha, "Filistin halkı tüm kesimleriyle bu ziyareti reddediyor. Biden'ın ziyaretinden olumlu bir şey beklemiyoruz." diye konuştu. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan kalabalık, Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta İsrail kurşunuyla öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Ebu Akile için adalet talebiyle gösteri düzenledi.

Biden'ın, Gazze ve Batı Şerialı Filistinlilere kanser gibi ağır hastalıklarda sağlık hizmeti sunan Augusta Victoria Hastanesi'ni ziyareti sırasında gösteri düzenleyen Filistinliler, kadın gazeteci Ebu Şirin'in fotoğrafları taşıdı.

Gazeteci Ebu Akile öldürülmesine tepki

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

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