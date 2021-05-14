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Dünya ABD Başkanı Biden Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede yaşamayı hak ediyor
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede yaşamayı hak ediyor

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'de sivilleri hedef alan saldırıları sonucu 130 kişi şehit oldu. Gelişmelere ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden: Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede yaşamayı hak ediyor
Joe Biden

Joe Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı nedeniyle pazar günü düzenlenecek kutlama konusunda yazılı açıklama yaptı ve eşi ile kendisinin bu kutlamayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

"Kutsal topraklardaki durum Müslümanlar için zor"

Tüm dünyadaki bayram kutlamalarını neşeyle karşıladıklarını belirten Biden, "Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun, ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Eşit derece yaşamayı hak ediyorlar"

Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için Filistinliler, İsrailliler ve diğer bölgesel ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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