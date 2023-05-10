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Dünya

ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi'yle görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'nin açıklamalarına göre ABD Başkanı Joe Biden, 22 Haziran'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırlayacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Hint-Pasifik Okyanusu ve eğitim işbirlikleri gibi konular gündeme gelecek.

16:56 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Joe Biden - Narendra Modi

Joe Biden - Narendra Modi

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Haziran'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırlayacak.


Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Başbakan Modi'nin 22 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden'ın Modi'yi ağırlayacaklarını ve onuruna yemek vereceklerini aktaran Jean-Pierre, ziyaretin ABD ve Hindistan arasındaki yakın ortaklığı teyit edeceğini belirtti.


Jean-Pierre,
"Ziyaret, iki ülkenin özgür, açık, müreffeh ve güvenli bir Hint-Pasifik konusundaki ortak taahhüdünü ve savunma, temiz enerji ve uzay dahil stratejik teknoloji ortaklığımızı yükseltme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendirecek."
ifadesini kullandı.

Sözcü Jean-Pierre, liderlerin, eğitim işbirlikleri ve halklar arasındaki bağların geliştirilmesinin yanı sıra iklim değişikliği, iş gücü gelişimi ve sağlık güvenliği gibi ortak zorluklar karşısındaki çabalarını da görüşeceklerini kaydetti.





#ABD
#Joe Biden
#Nerandra Modi
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