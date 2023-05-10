ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi'yle görüşecek

"Ziyaret, iki ülkenin özgür, açık, müreffeh ve güvenli bir Hint-Pasifik konusundaki ortak taahhüdünü ve savunma, temiz enerji ve uzay dahil stratejik teknoloji ortaklığımızı yükseltme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendirecek."