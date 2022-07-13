ABD Başkanı Biden İsrail'de

Hayat

İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı, Türkiye dâhil 60 ülkede 2.6 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca bağışçıların destekleriyle 14 ülkedeki 41 bin 416 yetime bayramlık elbise hediye etti.