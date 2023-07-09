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Dünya

ABD Başkanı Biden Londra’ya gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, bugün İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek. Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşecek.

10:49 . 9/07/2023 Pazar
DHA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Biden, bugün Londra’ya gidiyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın İngiltere Başbakanı Sunak ve Kral 3. Charles ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Biden daha sonra 11-12 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gidecek.

Öte yandan Biden’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 13 Temmuz’da ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye seyahat edeceği ve Avrupa temaslarını tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.








#Joe Biden
#ABD
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#İngiltere
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