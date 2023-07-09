ABD Başkanı Biden Londra’ya gidiyor

“NATO Zirvesi” 11-13 Temmuz tarihleri arasında Litvanya ’nın başkenti Vilnius’ ta yapılacak. ABD Başkanı Joe Biden ise “NATO Zirvesi”nden hemen önce Londra’da kısa bir mola verecek. Hemen hatırlatalım, Biden İngiltere Kralı III. Charles ’ın 6 Mayıs’taki “ Taç Giyme ” törenine katılmamıştı. Biden’ın yerine eşi Jill Biden ve torunu Finnegan Biden İngiltere’ye gitmişti.. Aslında şimdiye kadar hiçbir Amerikan Başkanı herhangi bir İngiliz hükümdarının “Taç Giyme” törenine katılmadı. ABD ve İngiltere