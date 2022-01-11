ABD Başkanı Biden: Salgının yavaşlamamasından dolayı endişeliyim

Ekonomi

Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Yaşanan çip krizi araç bulunabilirliğini düşürürken satışları da geriletti. Akıllarda, Çip krizi 2022 yılında da devam edecek mi? sorusu var. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Turgay Mersin 2021 yılı otomotiv sektörünü değerlendirdi ve 2022 öngörülerini açıkladı. Peki çip krizi ne zaman bitecek?