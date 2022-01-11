Dünya ABD Başkanı Biden Salgının yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Salgının yavaşlamamasından dolayı endişeliyim

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının dünyadaki seyrinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden: Salgının yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
Joe Biden

Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞELİYİM"

Kovid-19 salgınına karşı işleyen süreçten endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Sadece salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim." yanıtını verdi.

Biden, ülkedeki tüm hastanelere ve eyaletlere yardım edebileceklerinin altını çizerek, "Şu anda gerekli yardımları gönderiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD'DE VAKALAR REKOR SEVİYELERDE

ABD'de son haftalarda Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakaları ve virüs nedeniyle hastaneye yatırılanların sayısı rekor seviyelere ulaşmıştı.

ABD Başkanı Biden araba fiyatlarından yakındı
DÜNYA
ABD Başkanı Biden araba fiyatlarından yakındı

ABD Başkanı Biden tipiye yakalandı: Uçaktan inemedi
FOTOĞRAF 4
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<br>Tatilini memleketi Delaware'de geçiren ABD Başkanı Joe Biden'ın başkent Washington DC'ye dönüş yolculuğu tipi altındaydı. Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı.<br>
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<br>Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla da mücadele ettiği göze çarptı. Uluslararası haber ajansları, Air Force One'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti.<br>
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<br>ABD lideri, inişten sonra aracına geçmeden başkanlık uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı. Beyaz Saray'ın sosyal medyada yayınladığı videoda, temizlenmesine rağmen uçağın merdivenlerinin hemen kar tuttuğu görüldü.<br>
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<br>Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, aralarında başkent Washington DC'nin de bulunduğu doğu kıyısı eyaletlerinde 3 bini aşkın iç hat ve yaklaşık 4 bin 800 uluslararası uçuşun iptal edildiğini bildiriyor.<br>
ABD Başkanı Biden tipiye yakalandı: Uçaktan inemedi
Yeni yılın ilk günlerinde ABD'yi kar fırtınası vurdu, sayıları bugün itibariyle 10 bini aşması beklenen uçuş iptalleri havalimanlarında kaosa yol açtı. Başkan Joe Biden'ın uçağı Air Force One da tipiye yakalandı.
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