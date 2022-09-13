Dünya ABD Başkanı Bidendan enflasyon açıklaması
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan enflasyon açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılığın gerekeceğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
​ABD Başkanı Bidendan enflasyon açıklaması
Arşiv.

Biden, yavaşlamasına rağmen beklentilerin üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon verisinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Genel olarak son iki ayda fiyatların yatay bir seyir izlediğini belirten Biden, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ancak daha yapacak çok işi olduğunu aktardı.

Biden, "Bugünün verileri, küresel enflasyonu düşürmede ABD ekonomisinde daha fazla ilerleme olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Benzin fiyatlarının yaz başından bu yana galon (3,78 litre) başına ortalama 1,30 dolar düştüğüne dikkati çeken Biden, markette de bu ay bir önceki aya kıyasla bazı fiyat artışlarının yavaşladığını gördüklerini, reel ücretlerin ise art arda 2 ay artarak çalışan ailelere "biraz nefes aldırdığını" kaydetti.

Biden, "Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek." ifadesini kullandı.

Sağlık, reçeteli ilaç ve enerji maliyetlerini düşürmek için Enflasyonu Düşürme Yasası'nı çıkardıklarını vurgulayan Biden, ekonomi planının, fiyatlar düştükçe iyi ücretli işler yarattıklarını ve üretimi Amerika'ya geri getirdiklerini gösterdiğini aktardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

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