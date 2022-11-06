ABD Başkanı Biden'dan görevden azledilme iddiası

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23 yıl sonra bir annenin kızına en acı seslenişi: Ben seni bulamadım, sen beni bul

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde 6 yaşındaki kızı Gözde’yi kaybeden Nurgül Karamert, depremden sağ olarak kurtulduğuna inandığı kızını 23 yıldır arıyor. Karamert, "Onu bulmak için ömrümü adadım. İnşallah beni ekranda görür, tanır ve onu aradığımı bilir. Ben seni bulamadım, sen beni bul" dedi.