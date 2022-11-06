Dünya ABD Başkanı Bidendan görevden azledilme iddiası
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan görevden azledilme iddiası

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan temsilciler meclisi ve senato seçimlerine yönelik konuştu. Cumhuriyetçilerin seçimi kazanması durumunda, kendisini görevden almak için azil sürecini başlatabileceğini iddia etti.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Bidendan görevden azledilme iddiası
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD’de ara seçimlere sayılı gün kaldı. Demokratlar ve cumhuriyetçiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Temsilci Mike Levin'e destek vermek için Kaliforniya’daydı. Biden, cumhuriyetçiler seçimi kazanırsa ne olacağına dair konuştu. Biden, cumhuriyetçiler kazanırsa başkanlık koltuğunu kaybedebileceğini öne sürdü.

  • Salı günü yapılacak seçimlerde, Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesi belirlenecek. Senatonun üçte birinin yeni sahipleri belli olacak. Seçimler özellikle eski Başkan Donald Trump için önemli. Trump 200 kadar adaya destek veriyor. Sonuçlara göre Trump’ın 2024'te aday olmasının önü açılabilir. Anketlerse seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ni geri alacağına işaret ediyor. Senato yarışınınsa çekişmeli geçmesi bekleniyor.

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