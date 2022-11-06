ABD Başkanı Biden'dan görevden azledilme iddiası

ABD’de ara seçimlere sayılı gün kaldı. Demokratlar ve cumhuriyetçiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Temsilci Mike Levin'e destek vermek için Kaliforniya’daydı. Biden, cumhuriyetçiler seçimi kazanırsa ne olacağına dair konuştu. Biden, cumhuriyetçiler kazanırsa başkanlık koltuğunu kaybedebileceğini öne sürdü.
- Salı günü yapılacak seçimlerde, Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesi belirlenecek. Senatonun üçte birinin yeni sahipleri belli olacak. Seçimler özellikle eski Başkan Donald Trump için önemli. Trump 200 kadar adaya destek veriyor. Sonuçlara göre Trump’ın 2024'te aday olmasının önü açılabilir. Anketlerse seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ni geri alacağına işaret ediyor. Senato yarışınınsa çekişmeli geçmesi bekleniyor.