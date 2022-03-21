ABD Başkanı Biden’dan kritik Polonya kararı

ABD'de kontrolden çıkan tır araçların arasına daldı

ABD'nin Louisiana eyaletinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir tır setten aşağı inerek yola daldı. Tırın yola daldığı sırada yoldan geçen başka bir tır ile otomobil kazadan saniyelerle kurtuldu.