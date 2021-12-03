ABD Başkanı Biden'dan 'Putin' açıklaması: Daha ileri gitmemesi için çalışıyoruz

Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UKRAYNA İLE YAKIN TEMASTAYIZ"

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

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"DAHA İLERİ GİTMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı.

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