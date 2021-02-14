ABD Başkanı Biden'in ekibinde ilk istifa

ABD'nin çiçeği burnunda yeni yönetimi istifa haberiyle sarsıldı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Ducklo'nun, bir muhabirle olan ilişkisini haberleştiren gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği iddia edilmişti.
Vanity Fair isimli dergide yer alan habere göre, Ducklo, Politico gazetesinde çalışan gazeteciyi, "Seni yok edeceğim" diyerek tehdit etti.
Bu gelişmeler üzerine görevinden bir hafta uzaklaştırılan Ducklo, istifa ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ducklo'nun istifasının kabul edildiği ifade edildi.
Beyaz Saray: "Saygısızlarla işimiz yok"
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamasında, "Başkan Biden'ın sözlerimiz ve eylemlerimiz konusunda belirlediği standartları karşılama konusunda kararlıyız. Başkalarına onurlu, saygılı ve nezaketli davranmayanlarla işimiz yok." şeklinde konuştu.
Biden yönetimindeki ilk istifa
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.