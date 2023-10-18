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ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de: Netanyahu'yla böyle kucaklaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi. ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı. Biden'ın Netanyahu ile kucaklaşması tepkileri beraberinde getirdi.

Seren Som
11:27 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu böyle kucaklaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu böyle kucaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi.

ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.



Hastane vahşetine tepkiler çığ gibi

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinden bir gün öncesine denk geldi.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti.


Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.


İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.


Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Joe Biden
#İsrail
#ABD
#Tel Aviv
#Benyamin Netanyahu
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