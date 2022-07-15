Dünya ABD Başkanı Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
ORTADOĞU

ABD Başkanı Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

Daha önce birçok kez boşlukla tokalaştığı için gündem olan Joe Biden, yine şaşırtmadı. İsrail temasları çerçevesinde İsrail'e giden Biden, önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un elini sıktı, sonra havayla tokalaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
ABD Başkanı Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

İlerleyen yaşı nedeniyle konuşmaları bile artık harfi harfine yazılan ABD Başkanı Joe Biden, yine bir skandala imza attı. Israrla başkanlık koltuğunda oturmak istediğini söyleyen 79 yaşındaki Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’deydi.

Havayla tokalaştı

Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi tarafından karşılandı.

İkilinin yaptığı görüşmeye ise Biden'ın yeniden hava ile tokalaştığı anlar damga vurdu.

Biden'ın önce Herzog, ardından 'boşluğun' elini sıktığı görüldü.

Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
DÜNYA
Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

Yine viral oldu

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden geçmeyen bu an, viral oldu.

Biden, Nisan ayında da havayla tokalaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı
DÜNYA
Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı törende uyuyakaldı
OYNAT 00:23
ABD Başkanı Joe Biden katıldığı törende uyuyakaldı
ABD Başkanı Joe Biden, USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törende uyuyakaldı. Biden'ın ayakta uyuduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.


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