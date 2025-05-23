ABD Başkanı Trump Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'den ticaret konusunda faydalanmak amacıyla kurulan AB ile başa çıkmak çok zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'nin güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazla vergi uygulanması, yılda 250 milyon dolardan fazla açık vermemize yol açıyor." diyen Trump, bunun "kabul edilemez bir rakam" olduğunu belirtti.

Trump, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

"ABD'de satılacak iPhone'lar ABD'de üretilmeli"

Truth Social hesabından ayrı paylaşım yapan Trump, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'a da uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini anımsattı.

Trump, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulundu.











