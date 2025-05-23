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Trump duyurdu: Az önce tamamlandı, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası

Trump duyurdu: Az önce tamamlandı, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası

13:0823/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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ABD başkanı Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir mahkum takası az önce tamamlandı. Her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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