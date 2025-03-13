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ABD Başkanı Trump kabinesine Mehmet Öz'ün kardeşini aday gösterdi

ABD Başkanı Trump kabinesine Mehmet Öz'ün kardeşini aday gösterdi

14:0513/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonu için Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü aday gösterdi.

ABD Kongresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide, otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz'un Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev alacağı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, California eyaletinden Seval Öz talebinin, Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komisyonu'na iletildiği bildirildi.

Seval Öz, 2011'den 2014'e kadar Google'ın sürücüsüz otomobil teknolojisi için geliştirilen programda, programın başkanlık görevini üstlendi. Öz, 2016'da ABD'de yayımlanan ‘TurkOfAmerica' Dergisi tarafından belirlenen 30 etkili Türk kadını ödülüne layık görüldü.

Seval Öz, Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.





#ABD
#Mehmet Öz
#Seval Öz
#Kabine

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