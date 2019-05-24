ABD Başkanı Trump Körfez'e asker gönderiyor

ABD’de İran’a yönelik tehditler ve hazırlıklar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili yeni adımını değerlendirdi.

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma" görevi göreceğini ifade etti.

Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor.

İran’ın son dönemdeki adımlarını “tehditkar” şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran’ı tehdit etmiş, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söylemişti.

İran'a yönelik hazırlıklarını devam ettiren Pentagon'un bölgeye 5 bin ila 10 bin arasında takviye askeri güç göndermek için Beyaz Saray’a bir plan sunacağını iddia edilmişti.

ASKERİ ÇATIŞMAYA AÇIK KAPI

ABD ile İran arasında askeri bir karşılaşma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, “Bunu her zaman söyleyebilirsiniz. Buna hayır demek istemem ama umarım öyle bir şey olmayacaktır.” diye cevap veren Trump, İranlı liderlerin kendisini aramasını istediğini ancak eski Dışişleri Bakanı John Kerry’nin İranlılara “Trump ile konuşmaması gerektiğini” söylediğini belirtmişti.

İMZA KARŞILIĞI YARDIM

İran ile nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirten Trump, “Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran’a zarar vermek istemiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

REKLAM

DÜNYA 120 bin askerin ilk paketi mi?