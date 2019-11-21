Dünya ABD Başkanı Trump Servetimi açıkladığımda göreceğiniz tek şey düşündüğünüzden daha zengin olduğum olacak
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Servetimi açıkladığımda göreceğiniz tek şey düşündüğünüzden daha zengin olduğum olacak

ABD Başkanı Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından, Demokratlar'ın uzun süredir baskı yaptığı "mali kayıtlarına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, kendisinin tüm mali ve vergi kayıtlarının üzerinden geçmesine rağmen bir sonuca ulaşmadığına dikkati çeken Trump, "Şimdi bu cadı avı, New Yorklu Demokrat savcıların, benim tüm mali anlaşmalarımı incelemesi ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Düşündüğünüzden daha zenginim"

Trump, New York'taki davanın "kanun dışı" olduğunu belirterek, "Ama ben temizim ve mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın mali kayıtları tartışması

Başkan Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde, vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Donald Trump'ın dudak uçuklatan serveti
FOTOĞRAF 38
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ABD'nin 45. Başkanı işadamı Donald Trump oldu. Cumhuriyetçilerden Trump, ABD Federal Seçim Komisyonuna (FEC), kişisel gelirinin 190 milyon dolar artış gösterdiği bildirilirken, kişisel kazancının da 557 milyon doların üzerinde olduğunu açıklamıştı.
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Geçen yılın temmuz ayında ibraz edilen beyandan bu yana Trump'ın net servetinin de arttığına işaret edilen açıklamada, işadamının servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu iddia edilmişti.
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“Le Figaro” gazetesi, Meksika sınırına duvar örülmesi, Müslümanlara Amerika’nın sınırlarının kapatılması gibi sivri söylemleriyle dikkat çeken Trump’ın sahip olduğu gayrimenkullerin dökümünü çıkardı.
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Buna göre kendisi henüz 25 yaşındayken 500 bin dolar gibi sınırlı bir yatırımla, aile şirketinin portföyündeki 1.200 daire için yüzde 34’lük kiralanma oranını iki yılda yüzde 100’e çıkarmayı başardı.
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1983 yılında, 37 yaşındayken de ilk gökdeleni olan, New York’taki dillere destan Trump Tower’ı inşa etti.
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Ardından Trump World Tower, Şikago’daki Trump International Hotel and Tower, Las Vegas’taki Trump Hotel gibi geniş bir yelpazeye yayılan gayrimenkulleriyle muazzam bir servet oluşturdu.
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Donald Trump 4,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi; Donald Trump ise servetinin 10 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bununla birlikte aşağıda da görüleceği gibi, Trump’ın başarısız olduğu bazı girişimleri de var.
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İşte Donald Trump’ın sahibi olduğu emlak portföyünde bir tur:
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TRUMP HOTEL LAS VEGAS
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Otel ve konuttan oluşan Trump Hotel Las Vegas, 64 katlı ve 200 metre yüksekliğinde; kumarhaneler şehrinin en yüksek binası olarak biliniyor.
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TRUMP INTERNATIONAL HOTEL AND TOWER, ŞİKAGO
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423 metre yüksekliğindeki bu bina ABD’nin üçüncü en yüksek binası.
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TRUMP WORLD TOWER, NEW YORK
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BM binası yakınlarındaki Trump Tower 72 katlı.
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TRUMP TOWER, NEW YORK
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New York’taki Trump Tower, Donald Trump’ın 1983 yılında inşa ettiği ilk gökdelen.
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TRUMP PALACE, UPPER EAST SIDE-MANHATTAN
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Washington’da Donald Trump’a ait bu lüks otelin bu yıl açılması bekleniyor.
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CASINO TRUMP PLAZA, ATLANTIC CITY
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Atlantic City’deki Trump Plaza kumarhanesi geçen yıl eylül ayında kapandı.
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TRUMP TAJ MAHAL
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Atlantic City’de, Trump’a ait bir başka kumarhane olan Taj Mahal’ın akıbeti belirsiz.
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One World Trade Center’ın yerine Donald Trump ikiz kulelerin aynısını yeniden inşa etmek istiyordu ama bu planı gerçekleşmedi.
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Trump’ın bir başka çılgın projesi de Bükreş’teki parlamento binasını dünyanın en büyük kumarhanesi yapmaktı. Ancak bu akıl dışı proje gerçekleşmedi.
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SERVETİNİ NASIL HARCIYOR?
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Donald Trump, Manhattan 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'ın çatı katında yaşıyor.
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Trump Tower'daki evinde kapılar altın ve elmastan yapılmış. Evin içinde fıskiye, resimlerle süslü bi tavan ve ihtişamlı bir avize bulunuyor.
Title
Trump, New York'tan sıkıldığında 100 milyon dolarlık Boeing 757'sine atlıyor ve diğer bir konağına geçiyor. Trump'ın jetindeki yolcu emniyet kemerleri de tabii ki altın kaplama.
Title
Trump'ın yastıklarında ailesinin arması bulunuyor.
Title
Donald Trump uçmadığı zamanlarda en lüks araçlarla geziyor.
Title
1985'te Palm Beach'ten 10 milyon dolara 17 dönümlük arazi alan Trump, burayı Mar-a-Lago isimli özel kulübe dönüştürdü.
Title
Palm Beach'teki konak Marjorie Merriweather Post tarafından 1924 yılında inşa edildi.Trump özel bir kulübe dönüştürmeden önce burada 10 yıl yaşadı.
Title
58 odalı, 33 banyolu ve 12 şömineli konağın 3 tane de bomba sığınağı bulunuyor.
Title
1995 yılında New York Seven Springs'te kendisi, eşi Melania ve oğlu Barron için 213 dönümlük arazi satın alıp 39 bin metrekarelik banliyö inşa ettirdi.
Title
Trump yakın zamanda bir arazi için 7.5 milyon dolar ödedi. Burayı golf sahası olarak kullanmayı düşünen Trump'a yerel halktan tepki geldi.
Title
Orange County Choppers adlı motosiklet kulübünün üyesi olan Trump'ın 24 ayar altın motosikleti bulunuyor.
Title
Donald bu yıl Sikorsky S-76'sını yenilemeye verdi. Helikopterin yenilenmesi 750 bin dolar tutarken, tasarıma bolca 24 ayar kaplama dahil edildi.
Title
Trump önceden Palm Beach'te bir konağa daha sahipti; fakat 2008 yılında Rus işadamı Dmitry Rybolovlev'e sattı.
Donald Trump'ın dudak uçuklatan serveti
ABD'de başkanlık yarışını Cumhuriyetçilerin aday adayı işadamı Donald Trump kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı seçildi. İşte gayrimenkul zengini işadamı Trump'ın serveti..


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