​ABD Başkanı Trump yine şaşırttı​

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da sıra dışı bir basın toplantısına imza attı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'nun senatoda verdiği ifadede bira içtiğini söylemesiyle ilgili soruya, yanıt veren Trump, "Ben İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri bu. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” diye konuştu.

Muhabirle alay etti

Trump soru sorma hakkı tanıdığı ABC News televizyonu muhabiri Cecilia Vega'yı alaya alan sözleri basın toplantısına damgasını vurdu.

Vega'nın 'soru' hakkı aldığı için şoka girdiğini söyleyen Trump, 'hayır şoka girmedim' yanıtını alınca "Düşünmediğini biliyorum asla düşünmezsin" dedi.

Trump'ın muhabire yönelik ilginç sözlerinin 'içki' konusundan hemen sonra gelmesi ABD basınında alay konusu oldu.

OYNAT 00:15 Trump kadın gazeteciyle alay etti ABD Başkanı Donald Trump, soru sormak isteyen bir kadın gazeteciyle alay etti.

Kavanaugh'a FBI soruşturması

Trump’a FBI soruşturmasında elde edilecek bulgularla Kavanaugh’nun adaylığı konusunda fikrini değiştirip değiştirmeme olasılığı soruldu. Trump soruya net bir yanıt vermezken, “Ben de sizin gibi bekliyorum. Eğer bir şey bulurlarsa, önyargılı değilim, durumu değerlendiririm” ifadelerini kullandı.