Dünya ABD Başkanı Trump yine şaşırttı
AMERİKA

​ABD Başkanı Trump yine şaşırttı​

ABD Başkanı Trump yine şaşırttı

ABD Başkanı Trump, Kanada ile varılan ticaret anlaşması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu. Gazetecilere hiç içki içmediğini açıklayan Trump, "İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri bu. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” dedi. Trump ayrıca, soru sorma hakkı tanıdığı kadın muhabirle alay etmesi tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD Başkanı Trump
​ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da sıra dışı bir basın toplantısına imza attı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'nun senatoda verdiği ifadede bira içtiğini söylemesiyle ilgili soruya, yanıt veren Trump, "Ben İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri bu. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” diye konuştu.

Muhabirle alay etti

Trump soru sorma hakkı tanıdığı ABC News televizyonu muhabiri Cecilia Vega'yı alaya alan sözleri basın toplantısına damgasını vurdu.

Vega'nın 'soru' hakkı aldığı için şoka girdiğini söyleyen Trump, 'hayır şoka girmedim' yanıtını alınca "Düşünmediğini biliyorum asla düşünmezsin" dedi.

Trump'ın muhabire yönelik ilginç sözlerinin 'içki' konusundan hemen sonra gelmesi ABD basınında alay konusu oldu.

Trump kadın gazeteciyle alay etti
OYNAT 00:15
Trump kadın gazeteciyle alay etti
ABD Başkanı Donald Trump, soru sormak isteyen bir kadın gazeteciyle alay etti.
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Kavanaugh'a FBI soruşturması

Trump’a FBI soruşturmasında elde edilecek bulgularla Kavanaugh’nun adaylığı konusunda fikrini değiştirip değiştirmeme olasılığı soruldu. Trump soruya net bir yanıt vermezken, “Ben de sizin gibi bekliyorum. Eğer bir şey bulurlarsa, önyargılı değilim, durumu değerlendiririm” ifadelerini kullandı.

Trump yine şaşırttı

Trump yine şaşırttı

Beyaz Saray'da en ilginç basın toplantılarından biri yaşandı.
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