Dünya ABD Bayraktar TB2lerin kopyasını yaptı
AMERİKA

ABD Bayraktar TB2'lerin kopyasını yaptı

Merkezi California, San Luis Obispo'da bulunan Edge Autonomy, ABD Ordusu için adeta Bayraktar TB2'nin küçük kopyası olan Penguen adından (PENGUIN) bir drone geliştirdi. Şirket, ABD ordusu ile açıklanmayan sayıda Penguen için bir anlaşma imzaladığını duyururken, söz konusu drone, Bayraktar TB2'ye benzerliği ile dikkat çekti.

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ABD Bayraktar TB2lerin kopyasını yaptı
PENGUIN.

Başarısını tüm dünyaya ispatlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), daha önce Türkiye'ye drone satmayan ABD'nin ordusunun da radarında. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzaladı.

  • Edge Autonomy istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ve ayrıca hedefleme için çeşitli yükleri taşıyabilen hafif dronlar üretiyor. Edge Autonomy'den yapılan basın açıklamasına göre, işletme yaklaşık 25 yıldır ABD Savunma Bakanlığı ve NATO müttefiklerine insansız hava araçları üretiyor.

Şirketin açıklamasına göre son olarak, ABD ordusu ile Penguen dorone için bir anlaşma imzalandı.

BAYRAKTAR TB2'NİN KOPYASI: PENGUEN

Eskiden İHA Fabrikası olan Edge Autonomy, 2009 yılında Letonya'da kuruldu. 2022'nin başlarında şirket, Jennings Aeronautics ile birleşmenin ardından yeniden markalaştı.

  • Letonya, Kaliforniya ve Virginia'da ofisleri bulunan şirket, elektrikle çalışan Penguen BE ve dikey kalkış ve iniş yapabilen Penguen B VTOL dahil olmak üzere birkaç Penguen çeşidi üretiyor.

Penguen insansız hava araçları, görünüş olarak Türk yapımı Bayraktar TB2'ye çok benziyor ancak, Penguenler Bayraktar'a göre önemli ölçüde daha küçük.

Penguen ile ilgili anlaşmanın duyurulmasının ardından, çeşitli yayın organları haberi "Bayraktar TB2'nin Minyatür Versiyonu Penguen: Çarpıcı benzerlik" başlığıyla servis etti.

Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
FOTOĞRAF 14
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Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.<br>
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Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.<br>
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Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, \"Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik.\" dedi.
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Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.
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Büyükelçi Besta da \"Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum.\" diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını \"mucize\" olarak niteledi.
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Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde \"Bayraktar’ın armağanıdır\" yazıyor.
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Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı.
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Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2’yi Litvanya’ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
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TB2 SİHA özellikleri<br>Haberleşme menzili: &lt;300 km<br>Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot<br>Faydalı yük kapasitesi: 150 kg<br>Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EOIRLD ya da çok amaçlı AESA Radar
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Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat<br>Yakıt kapasitesi tipi: 300 Litre benzin<br>Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)<br>Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
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Havada kalış: 27 Saat<br>Kanat açıklığı: 12 metre<br>Yükseklik: 2.2 metre<br>Uzunluk: 6.5 metre
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İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor<br>Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
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Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
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Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

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