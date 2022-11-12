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ABD: Ben-Gvir'in söylemleri tiksindirici

Filistinlilere karşı düşmanca eylemleriyle bilinen ve yeni kurulan İsrail hükümetinde bakan olması beklenen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir’in, ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı, Tel Aviv’in de 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ırkçı ‘Kah’ hareketinin kurucusu İsrailli haham Meir Kahane'yi öven açıklamalarda bulunması tepki çekti. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price Ben-Gvir'in açıklamaları sonrasında "Bir terör örgütünün mirasını kutlamak tiksindiricidir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD: Ben-Gvirin söylemleri tiksindirici
Itamar Ben-Gvir.

Filistinlilere karşı düşmanca eylemleriyle bilinen yeni kurulan İsrail Hükümetinde bakan olması beklenen Ben-Gvir'in ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkı 'Kah' hareketi kurucusu İsrailli haham Meir Kahane'yi öven açıklamalarda bulunması tepki çekti.

Ben-Gvir, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahane'nin ölümünün otuz ikinci yıl dönümü anmasına katılacağını söyleyerek; Kahane'nin İsrail'e olan sevgisini ve antisemitizme karşı mücadelesini takdir ettiğini kaydetti. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Ben-Gvir’in açıklamalarını ‘tiksindirici’ olarak niteledi. Dün günlük basın toplantısında bu konuya değinen Price, “Bir terör örgütünün mirasını kutlamak tiksindiricidir. Kahane’nin mirasından ve şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının retoriğinin kullanılmasından endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı da Price’ın açıklamasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

HERZOG ENDİŞELİ

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni kurulacak hükümet hakkında parti yetkilileriyle görüşmesi esnasında, Ben-Gvir hakkında konuşurken mikrofonunu açık unuttu. Bakan olmaya hazırlanan Ben-Gvir'in tutumlarını eleştiren Herzog, “Tüm dünyanın endişe duyduğu bir ortağınız var. Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum” diye konuştu. Daha önce Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilere silah çeken ve Mescid-i Aksa baskınlarında öncü rol oynayan ırkçı Ben-Gvir’in, yeni hükümette polis ve güvenlik güçlerinden sorumlu Kamu Güvenliği Bakanı olabileceği belirtiliyor.

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