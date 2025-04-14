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ABD bir uçak kazası daha

ABD bir uçak kazası daha

04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD’de son dönemde uçak kazalarını artması dikkat çekiyor.
ABD’de son dönemde uçak kazalarını artması dikkat çekiyor.

ABD’nin New York şehrinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştüğü belirtildi. Uçağın Copake yakınlarında açık alana düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybettiği aktarıldı. Columbia County Şerif Ofisi, kaza hakkında açıklama yaptı ancak kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi. Şerif Ofisi’nden Jacqueline Salvatore, uçağın düştüğü sırada herhangi bir yapıya çarpmadığını ve hava koşulları nedeniyle olay yerine ulaşmanın zor olduğunu ifade etti.


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