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Dünya

ABD Büyükelçisi Flake'den 'küresel gıda güvenliği' açıklaması: Türkiye liderlik rolünü sürdürecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında konuşarak, "Türkiye'nin, küresel gıda güvenliğini savunma konusunda oynadığı kritik liderlik rolünü sürdüreceğine eminim." dedi.

09:38 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne" ile ilgili bir makale kaleme aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne" ile ilgili bir makale kaleme aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne" ile ilgili bir makale kaleme aldı. Flake, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı süre zarfında Karadeniz Tahıl Girişimi müzakereleri dahil "Türkiye'nin küresel liderliğinin önemini" görme fırsatını yakaladığına işaret etti. Büyükelçi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki müzakerelerle gerçekleştirilen bu anlaşmayla, dünyada en savunmasız durumdaki insanlardan bir kısmının gıdaya erişiminin sağlandığını kaydetti.

"Türkiye'nin küresel liderliği"

Tahıl girişimiyle ilk geminin 1 Ağustos 2022'de yola çıkmasından itibaren, yüzlerce geminin koridordan geçtiğini, yaklaşık 33 milyon tonluk Ukrayna tahılı ve gıda malzemesinin küresel pazarlara ulaştırıldığını belirten Flake, bu ürünlerin yüzde 65'inin küresel gıda güvenliğini ve istikrarını destekleyecek şekilde gelişmekte olan ülkelere gittiğini ifade etti.

"Türkiye'nin dünyada yaşanan gelişmelerde oynadığı kritik rol"

Flake, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başarısı, Türkiye'nin dünyada yaşanan gelişmelerde oynadığı kritik rolün yanı sıra Türkiye'nin öne çıkarak küresel toplum için doğru olanı yapma konusundaki istekliliğini gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin dünya genelinde sıkıntıları ve açlığı hafiflettiğine işaret eden Flake, Amerikan halkının, Türkiye'ye, BM'ye ve dünyada herkese yetecek miktarda gıda bulunmasını güvence altına almaya çalışan ülkelere şükranlarını sunduğunu vurguladı. Büyükelçi Flake, "Türkiye'nin, küresel gıda güvenliğini savunma konusunda oynadığı kritik liderlik rolünü sürdüreceğine eminim." ifadesini kullandı.





#Jeffry Flake
#Tahıl Koridoru
#Karadeniz
#Rusya
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