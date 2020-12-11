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Dünya ABD casus uydusunu uzaya yolladı
AMERİKA

ABD casus uydusunu uzaya yolladı

ABD, daha önce iki kez teknik nedenlerden dolayı ertelediği "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi. ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Haber Merkezi AA
Uydunun fırlatılışı teknik sorunlar nedeniyle iki kez ertelenmişti.
Uydunun fırlatılışı teknik sorunlar nedeniyle iki kez ertelenmişti.

ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı
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NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatı ile uzaya gönderdi. SpaceX Falcon 9 roketi, içinde 'Crew-1' adı verilen 4 astronot ile pazar günü yerel saatle 19.27'de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılması iki kez ertelenmişti

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

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