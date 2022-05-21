ABD çatışmayı Karadeniz’e taşıyacak: Ukrayna’ya Harpoon füzesi vermeye hazırlanıyor

ABD’de Biden yönetiminin, Karadeniz’deki Rus ablukasını kırmaya yardımcı olmak amacıyla, Ukrayna’ya Harpoon ve NSM (Naval Strike Missile) füzeleri göndermeyi planladığı bildirildi. Uluslararası haber ajansı Reuters’ın, Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, füzelerin doğrudan Kiev’e mi sevk edileceği yoksa Avrupalı bir müttefik aracılığıyla mı nakledileceği konusunda görüşmeler sürüyor. Biden yönetiminin harekete geçtiğini belirten kaynaklar, Harpoon ve NSM’nin Rus gemilerinin ablukasını kaldırabileceğini ifade etti. Ancak Ukrayna’ya verilen bu desteğin, Karadeniz’deki hassas dengeyi sarsmasından endişe ediliyor. Daha önce Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova, Ukrayna ordusunun elindeki sınırlı sayıdaki füzeyle batırılmıştı.

MİSİLLEME TEHLİKESİ

Biden yönetiminin göndereceği füzeler arasında, Boeing şirketinin ürettiği Harpoon füzesi ile Raytheon Technologies tarafından üretilen NSM füzesi yer alıyor. Reuters’ın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı destekçilerinin Harpoon veya benzer yeteneklere sahip başka füzeler göndermeleri için nisan ayından beri görüşmeler yapıyordu. Ancak Batılı ülkelerin, Ukrayna’ya verilen Harpoon’un bir Rus gemisini batırması halinde, Moskova’nın misillemesinden korktuğu ve bu sebeple Kiev’e bu tür silahları sağlayan ilk ulus olmaktan kaçındığı belirtiliyor. Ajansa konuşan kaynaklar, ABD’nin böyle bir çekincesi olmadığını ve diğer devletlerin de Washington’ı takip etmesinin beklendiğini kaydetti.

20 RUS GEMİSİ MEVCUT

İngiliz Savunma Bakanlığı verilerine göre, denizaltılar da dahil olmak üzere Karadeniz’de yaklaşık 20 Rus gemisi bulunuyor. ABD’li yetkililer, yaklaşık 300 kilometre menzile sahip 12 ila 24 Harpoon gemisavar füzesinin Rus gemilerini tehdit etmek için yeterli olacağını ve Moskova’yı ablukayı kaldırmaya ikna edebileceğini düşünüyor. Ancak askeri uzmanlar, Ukrayna limanlarına yönelik ambargoyu kırmak amacıyla verilen desteğin, Karadeniz’deki hassas dengeyi sarsacağını ve bölgede daha geniş bir çatışmayı körükleyebileceğini belirtiyor.

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MOSKOVA ÖNLEM ALACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise medyada yer alan “ABD Ukrayna’ya Harpoon gemisavar füzeleri verebilir” haberlerine ilişkin, sevkiyatın takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Dün yaptığı basın açıklamasında Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya gemisavar füzeleri tedarik etme niyetinin yeni olmadığını belirterek, “Ukrayna’ya Batı’dan çok sayıda silah geliyor. Bu konudaki tavrımızı biliyorsunuz, bir değişiklik yok. Ordumuz tüm bu teslimatları çok dikkatli bir şekilde izliyor ve bu konuda önleyici tedbirler alıyor” ifadelerini kullandı.