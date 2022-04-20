Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD de Dünya 5ten büyüktür dedi
AMERİKA

ABD de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi

BM’de beş daimi üye ülkenin elindeki veto yetkisinde değişiklik yapılacak. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle gündeme gelen ve ABD’nin desteklediği tasarıya göre, oylamayı veto eden ülke, 10 gün içinde kararını gerekçelendirmek ve açıklamak zorunda kalacak.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
ABD de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi
BM Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesi ülkenin sorumsuzca kullandıkları veto yetkisinde değişiklik yapılması gündeme alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BMGK yapısına ve bu duruma ilişkin “Dünya 5’ten büyüktür” eleştirisi sık sık gündeme gelirken, Lihtenştayn’ın sunduğu ve ABD’nin desteklediği bir tasarıya göre, BMGK’nın beş daimi üyesinin veto kullanımlarını gerekçelendirmesini şart koşan bir taslak hazırlandı.

  • Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin veto yetkilerinin kullanımını azaltmayı amaçlayan tasarı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası gündeme getirildi. ABD başta olmak üzere 50 ülkenin desteklediği tasarı ile ilgili diğer 4 daimi üye (İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) görüş beyan etmedi. Tasarıya göre, Güvenlik Konseyi’nde bulunan daimi üyelerden biri, oylamada veto kararı alması durumunda 10 iş günü içinde genel durumda kararını gerekçelendirmek ve açıklamak zorunda kalacak. Tasarıya, BMGK’ya daimi üye olmak isteyen Japonya ve Almanya da destek veriyor.

EN ÇOK RUSYA VETO ETTİ

BMGK’da karar alınması için yapılan bir oylamada, daimi üyelerden birinin veto etmesi halinde netice olumsuz sonuçlanıyor. Veto yüzünden felç olan, eyleme geçemeyen BMGK üyesi devletler, adeta pasifize oluyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1946’da kurulan BMGK’nın, o zamandan bu yana yapılan oylamaları Sovyetler Birliği (Rusya) 143 kez, ABD 86 kez, İngiltere 30 kez, Çin ve Fransa 18’er kez veto etti ve düşürdü.

  • Konuya ilişkin ABD’nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, yaptığı açıklamada, “Rusya’nın son yirmi yılda veto imtiyazını kötüye kullanma konusundaki utanç verici modelinden özellikle endişe duyuyoruz” sözleriyle tasarıyı gerekçelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışını tekrarladı: Doğayı sömüren elini taşın altına koysun
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışını tekrarladı: Doğayı sömüren elini taşın altına koysun

Bir kez daha haykırdı: Dünya 5’ten büyüktür
OYNAT 02:03
Bir kez daha haykırdı: Dünya 5’ten büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi, dünyanın kaderini belirleyemez, belirlememelidir. Dünya 5'ten büyüktür” dedi.


Namaz Onun gözünün nuruydu

Namaz O'nun gözünün nuruydu

​O'nun Gibi'nin 19. bölümü yayında.
Fırtına golcüsüyle avantajı kaptı

Fırtına golcüsüyle avantajı kaptı

​Trabzonspor, Cornelius'un son dakikalardaki golüyle kazandı.
Diyanet hac ve umre seyahatlerinin tarihlerini açıkladı: Bu yıl yeni kura yok

​'Mescid-i Aksa'ya yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemeli'

Fenerbahçe <br>tarihine geçti

Fenerbahçe
tarihine geçti

​15 yaşındaki futbolcu ilk defa özel maçta oynadı.
TVNET Taşkent'te

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.