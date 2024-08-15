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Dünya

ABD devi Cisco işçilerini kapıya koyuyor: 1 milyar dolar gider tahmin ediliyor

ABD'li ağ teknolojileri şirketi Cisco, şirketin küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını duyurdu. Yeniden yapılandırma planı kapsamında alınan bu karar nedeniyle kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği belirtildi.

00:50 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Cisco
Cisco

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi.

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

1 milyar dolar gider bekleniyor

Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti.



#Cisco
#İşten Çıkarma
#ABD
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