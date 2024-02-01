ABD Dışişleri: ABD'nin askeri karşılığı 'tansiyonu artırıcı' olmayacak

ABD, Ürdün’de 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan drone saldırısına karşılık vereceğini ilan etti. ABD’de en fazla konuşulan ülke İran. Ancak Cumhuriyetçilerin baskısına rağmen Biden’ın İran’ı doğrudan hedef alma ihtimali düşük görülüyor. Yemen’deki Husiler, 'ABD’nin kendilerine saldıracağı' yönünde istihbarat aldıklarını açıkladı. CIA Direktörü William Burns ise Orta Doğu’nun patlamaya hazır olduğunu vurguladı.