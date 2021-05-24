Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinkendan Ortadoğu turu Önce Kudüse gidecek
ORTADOĞU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ortadoğu turu: Önce Kudüs'e gidecek

Masum Filistinlilerin katliamında İsrail'e destek veren Amerikan yönetimi Blinken'i Ortadoğu'ya yolluyor. İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın tansiyonu düşürmek için Ortadoğu turuna çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinkendan Ortadoğu turu: Önce Kudüse gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu turuna çıkıyor.

İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın tansiyonu düşürmek için Ortadoğu turuna çıktığını duyurdu.

Biden Blinken'i Ortadoğu'ya gönderiyor
İsrail ile Filistin arasında varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan ateşkes anlaşması sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Ortadoğu’ya gönderiyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'a gideceğini söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi 21 Mayıs’ta üç saatlik toplantının ardından, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere toplanmıştı.

Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı
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Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Tekbirlerle çıkarılan kızın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgalci İsrail gece yarsısından sonra Gazze'de altyapı sistemlerini vurdu
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İşgalci İsrail gece yarsısından sonra Gazze'de altyapı sistemlerini vurdu
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti. İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktaları, sokakları, altyapı sistemini vurarak ciddi hasara yol açtı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​
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Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu, dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaşan Filistinli Ahmed Mansi'nin, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.


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