ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ortadoğu turu: Önce Kudüs'e gidecek

Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu, dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaşan Filistinli Ahmed Mansi'nin, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.



Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.



İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.