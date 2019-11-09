ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya ve Çin'e dair uyarılarda bulunarak NATO'nun "günümüzün zorluklarıyla mücadele edebilecek şekilde" güçlenmesi gerektiğini söyledi.
Berlin'de konuşan Pompeo, Çin'in kendi halkına uyguladığı baskıların Doğu Almanyalılara çok tanıdık geleceğini söyledi, Rusya'yı ise komşularını işgal etmekle ve muhalefeti ezmekle suçladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine katılmadığını belirten Pompeo, "70 yılın ardından NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek" dedi ve ekledi:
"Eğer uluslar NATO'nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO'nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO'nun devri kapanabilir".
ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı NATO ülkelerini sıklıkla yeterli askeri harcama yapmamak ve savunma ihtiyaçları için ABD'ye bel bağlamakla suçluyor.