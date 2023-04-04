ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e NATO'nun genişlemesine vesile olduğu için ironik teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle güvenlik endişesine kapılan Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının yolunu açtığı için ironik biçimde teşekkür etti.
Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.
Asya Pasifik'teki ortaklıklar vurgusu
Brüksel'deki NATO karargahında iki gün sürecek toplantıda, haziran ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi için hazırlıkları ele alacaklarını söyleyen Blinken, özellikle Asya Pasifik olmak üzere NATO ve diğer ülkeler arasında yeni ortaklıklar kurulmasına özen göstereceklerini vurguladı.