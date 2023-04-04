ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e NATO'nun genişlemesine vesile olduğu için ironik teşekkür

"Kısa süre sonra Finlandiya'yı İttifak'a, masadaki koltuğuna davet edeceğiz. Bunun belki de Putin'e teşekkür edebileceğimiz tek şey olabileceğini söylemek istiyorum çünkü o bir kez daha saldırganlığıyla engellemeyi planladığı bir şeyin hızlanmasına yol açtı. Birçok ülkenin kendi savunmalarını kollamak ve ileriye dönük olası Rus saldırganlığını caydırabileceklerinden emin olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanmasına vesile oldu."