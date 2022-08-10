Dünya ABD Donanması okyanusun dibinden savaş jetini kurtardı
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ABD Donanması okyanusun dibinden savaş jetini kurtardı

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir ABD Donanması ekibinin Temmuz ayında "beklenmedik ağır hava şartlarında" bir jet uçağının denize düşmesinin ardından Akdeniz'de 9.500 feet derinlikten askeri jeti kurtardığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Donanması okyanusun dibinden savaş jetini kurtardı
Amerikan Jet Taşıma Gemisi

Jet, 8 Temmuz'da denize düştüğünde bir uçak gemisi olan USS Harry S. Truman'daydı.

Uçağı geri alan servis üyeleri, su altındayken jete "özel kaldırma hatları" takmak için uzaktan kumandalı bir araç kullandılar. Teçhizatı taktıktan sonra, kurtarma ekibi uçağı okyanusun yüzeyine çıkartmak için çok amaçlı bir gemi olan "Everest" kullanıldı

Uçak okyanusun derinliklerinden kurtarıldıktan ve MPV Everest'e yerleştirildikten sonra, ekip uçağı yakındaki bir askeri tesise taşıdı. Yetkililer uçağın daha sonra askeri tesislerden ABD'ye taşınacağını da sözlerine ekledi.

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