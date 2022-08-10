ABD Donanması okyanusun dibinden savaş jetini kurtardı

Jet, 8 Temmuz'da denize düştüğünde bir uçak gemisi olan USS Harry S. Truman'daydı.

Uçağı geri alan servis üyeleri, su altındayken jete "özel kaldırma hatları" takmak için uzaktan kumandalı bir araç kullandılar. Teçhizatı taktıktan sonra, kurtarma ekibi uçağı okyanusun yüzeyine çıkartmak için çok amaçlı bir gemi olan "Everest" kullanıldı

Uçak okyanusun derinliklerinden kurtarıldıktan ve MPV Everest'e yerleştirildikten sonra, ekip uçağı yakındaki bir askeri tesise taşıdı. Yetkililer uçağın daha sonra askeri tesislerden ABD'ye taşınacağını da sözlerine ekledi.