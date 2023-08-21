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Dünya

ABD Donanması'nın en eski gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan ve İtalya'nın Gaeta kentinde görev yapan 200 metre uzunluğundaki sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Boğaz'ı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

16:50 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
USS Mount Whitney

USS Mount Whitney

ABD donanmasına ait "Blue Ridge" sınıfı komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


ABD 6. Filosu ve ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı (NAVEUR-NAVAF) bünyesindeki gemi, Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.



ABD donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan ve İtalya'nın Gaeta kentinde görev yapan 200 metre uzunluğundaki sancak ve komuta gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçtikten sonra saat 15.00'te Çanakkale önlerine ulaştı.


Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Boğaz'ı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları eşlik etti.



#ABD
#Çanakkale
#USS Mount Whitney
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