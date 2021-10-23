ABD'den Tel Abyad'a hava saldırısı: El Kaide lideri öldürüldü

İşgalci İsrail güçleri Filistinli ailenin evine baskın düzenledi: 5 kişi gözaltına alındı

İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasına akşam saatlerinde baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin bir ailenin evine zorla girdiğini ve aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldığını belirtti. İsrail askerlerinin baskın sırasında evdeki eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 5 Filistinlinin gözaltına alınma nedeni ve nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.