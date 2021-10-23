Dünya ABDden Tel Abyada hava saldırısı El Kaide lideri öldürüldü
ORTADOĞU

ABD'den Tel Abyad'a hava saldırısı: El Kaide lideri öldürüldü

ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğünü duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD El Kaide liderini öldürdü
Arşiv

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada ABD’nin, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında El Kaide liderlerinden Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğü belirtilerek, "MQ-9 tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok." denildi.

  • El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD İran’daki El Kaide elebaşlarına yaptırım kararı aldı
DÜNYA
ABD İran’daki El Kaide elebaşlarına yaptırım kararı aldı

CIA'den 'El-Kaide' uyarısı: 1-2 yıl içinde ABD'yi yeniden tehdit edecek
DÜNYA
CIA'den 'El-Kaide' uyarısı: 1-2 yıl içinde ABD'yi yeniden tehdit edecek
Türk dünyası kendi göbeğini kesmeli

Türk dünyası kendi
göbeğini kesmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​“Türk Konseyi Medya Forumu”nda konuştu.
Gemiler daha hızlı ulaşacak

Gemiler daha
hızlı ulaşacak

​Akdeniz'in kalbine yerleşiyoruz.
10 elçinin işi artık zor

10 elçinin işi artık zor

​Dışişleri Bakanlığı yok sayacak.
Yönetmenini öldürmüştü

Yönetmenini öldürmüştü

​Ünlü aktörden yaşananlara ilişkin ilk açıklama.
Usta oyuncu vefat etti

Usta oyuncu vefat etti

​Rol aldığı dizinin setinde kalbine yenik düştü.

​Türkiye'nin 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.