ABD elçiliğini işgal edin

Hamaney, Irak ve Lübnan’daki hükümet karşıtı eylemlerin ülke dışından organize edildiğini savunarak, “Düşmanların bir ülkeye vereceği en büyük zarar, bugün bölgedeki bazı ülkelerde yaptıkları gibi o ülkeyi güvenlikten mahrum etmektir. ABD ve Batılı ülkelerin istihbarat servisleri bölgedeki bazı ülkelerin parasal desteğiyle kaos çıkarmaktadır” dedi.

İran’da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şeriatmedari de, “İyi Bir Yer Tuttunuz Sağlam Tutun” başlıklı makalesinde, Tahran yönetiminin desteklediği Haşdi Şabi güçlerinden övgüyle söz eden Şeriatmedari, “Irak’taki karışıklığı önlemek için evvela yapılması gereken iş ABD ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerini ele geçirmektir. Haşdi Şabi güçleri bu işi gerçekleştirmek için bir an bile gecikmemelidir” ifadelerini kullandı.