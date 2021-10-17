Dünya ABD Eski Başkanı Clinton taburcu edildi
AMERİKA

ABD Eski Başkanı Clinton taburcu edildi

ABD Eski Başkanı Bill Clinton, kanında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yatırıldığı hastanedeki tetkik ve tedaviden sonra taburcu edildi.

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Haber Merkezi AA
ABD Eski Başkanı Clinton taburcu edildi
ABD Eski Başkanı Bill Clinton

Kan dolaşımına yayılan idrar yolu enfeksiyonu sonucu salı günü California Üniversitesi Irvine Tıp Merkezindeki yoğun bakım ünitesine yatırılan Clinton, ateşi düşürüldükten sonra eşi Hillary Clinton ile bugün hastaneden ayrıldı.

DURUMU NORMALE DÖNDÜ

Irvine Sağlık Tıp Departmanı Direktörü Dr. Alpesh N. Amin, basına yaptığı açıklamada, "Başkan Clinton bugün taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü." ifadesini kullanarak antibiyotik tedavisine New York'ta devam edileceğini belirtti.

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ABD'nin 42. Başkanı olan 75 yaşındaki Clinton, 2004'te dörtlü baypas ameliyatı ve 2010'da atardamarının açılması operasyon geçirmişti.

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