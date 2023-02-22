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Dünya

ABD eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etmeyi kabul etti

Peru Başsavcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lima'daki yetkililerin yolsuzluk suçlamasıyla ilgili talebi üzerine eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etmeyi kabul ettiğini ifade etti. Eski yolsuzlukla mücadele savcısı Ivan Meini yerel basına Toledo'nun Peru'ya teslim olmasının an meselesi olduğunu, çünkü artık başvurulacak başka bir şey olmadığını ve iade prosedürünün sona erdiğini aktardı.

09:54 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Alejandro Toledo

Alejandro Toledo

Peru Başsavcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lima'daki yetkililerin yolsuzluk suçlamasıyla ilgili talebi üzerine eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etmeyi kabul ettiğini açıkladı.


Başsavcılığın açıklamasında,
"İadeler konusunda merkezi otorite olan Başsavcılık, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Alejandro Toledo Manrique'nin muvazaa ve kara para aklama suçlarından iadesini kabul ettiğini öğrendiğini bildirdi."
ifadelerine yer verildi.

Toledo bir otoyol imtiyazını güvence altına almak için Brezilyalı Odebrecht şirketinden 30 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanıyor.


Alejandro Toledo suçu reddetti

Toledo Peru'nun iadesini resmi olarak talep etmesinden sonra 2019'da ABD'de tutuklandı. Sekiz ay hapis yattı ve COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de ev hapsine taşınmasına izin verildi.


Eski yolsuzlukla mücadele savcısı Ivan Meini yerel basına Toledo'nun Peru'ya teslim olmasının an meselesi olduğunu, çünkü artık başvurulacak başka bir şey olmadığını ve iade prosedürünün sona erdiğini bildirdi.



#ABD
#Peru
#Alejandro Toledo
25 dakika önce
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ABD eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etmeyi kabul etti
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