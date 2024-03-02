ABD, Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım bıraktı

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait 3 adet C-130 kargo uçağının Gazze'ye bugün havadan insani yardım ulaştırdığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 116 kişi hayatını kaybetmiş, 760'dan fazla kişi de yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.