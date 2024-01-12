ABD harekete geçti: Öncelik halkın güvenliği olacak

“Bu olayın asla yaşanmaması gerekirdi ve bir daha da yaşanmamalı. FAA, Boeing'e, tamamlanmış ürünlerin onaylanmış tasarımına uygun olup olmadığını ve FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalıştırılabilecek durumda olup olmadığını belirlemek için bir soruşturma yürüttüğünü resmi olarak Boeing'e bildirdi.