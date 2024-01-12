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Dünya

ABD harekete geçti: Öncelik halkın güvenliği olacak

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), dün Boeing 737-9 MAX uçaklarında resmi soruşturma başlattığını duyurdu.

11:42 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 11:42 - 12/01/2024 Cuma
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

FAA dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


“Bu olayın asla yaşanmaması gerekirdi ve bir daha da yaşanmamalı. FAA, Boeing'e, tamamlanmış ürünlerin onaylanmış tasarımına uygun olup olmadığını ve FAA düzenlemelerine uygun olarak güvenli bir şekilde çalıştırılabilecek durumda olup olmadığını belirlemek için bir soruşturma yürüttüğünü resmi olarak Boeing'e bildirdi.


Bu soruşturma, Boeing Model 737-9 MAX'ta ‘kapak' tipi yolcu kapısının koptuğu ve ek tutarsızlıkların olduğu bir olayın sonucudur. Boeing'in üretim uygulamalarının, yasal olarak uymakla yükümlü oldukları yüksek güvenlik standartlarına uyması gerekiyor.


Boeing 737-9 Max'in hizmete geri döndürülmesinin zaman çizelgesini hız değil, hava taşımacılığını kullanan halkın güvenliği belirleyecek.”

Ne olmuştu?


Alaska Havayollarına ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parçanın dışarı doğru kopmasını takiben United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini duyurmuştu.  

#ABD
#Boeing 737-9 MAX
#Soruşturma
1 gün önce
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