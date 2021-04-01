ABD hâlâ çocuklarına ağlıyor

Yıllardır FETÖ ve PKK’ya arka çıkan Amerika, hazırladığı raporla örgütlere kalkan olmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında “Bizim çocuklar harekete geçti” diye açıklamaya yaparak, darbecilere arka çıkan Amerikan yönetimi, darbenin başarısız olmasının ardından örgüte olan desteğini sürdürdü.

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MÜTTEFİKLERİMİZ TUTUKLANDI DEMİŞTİ

Ortadoğu’daki ABD operasyonlarını yöneten CENTCOM’un eski Komutanı General Votel, darbeden kısa bir süre sonra, “ABD’nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı” açıklamasını yaptı. Votel, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına ‘endişeli’ olduklarını belirterek, ABD’nin bölgedeki operasyonlarının zayıflayacağı tehdidinde bulunmuştu. Darbe sonrası FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i iade etmeyen ABD, örgüte kucak açmıştı. Örgüte her türlü desteği veren ABD yönetimi, dün hazırladığı skandal Türkiye raporuyla bir kez daha “çocuklarına” ağladı. Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeler bazında yayımladığı 2020 yılı İnsan Hakları Uygulamaları Raporu’nun Türkiye bölümünde FETÖ’ye toz kondurmayan ABD, Türkiye’yi suçladı. Örgütle ilgili en ufak bir eleştirinin dahi yer almadığı raporda, darbeye kalkışan cuntacılar da masum gösterilmeye çalışıldı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında 60 bini aşkın polis ve asker ile 125 bin memurun meslekten ihraç edildiği aktarılan raporda, devletin en kılcal damarına sızan örgüt üyeleriyle ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

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BAŞVURAN HERKESİ MAĞDUR YAPTILAR

Raporda FETÖ’ye “Gülen yapılaması” denilerek örgüt bağlantılı kişilerin tutuklanması eleştirildi. Bir diğer skandal ihraç edilen 125 bin memurun tamamının savunulması. Bu ABD’nin, darbenin TSK’daki bir numarası Akın Öztürk dahil OHAL Komisyonu’na başvuran tüm FETÖ’cülerin mağdur olarak gördüğü anlamına geliyor.

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DARBECİLER İÇİN GÜLEN HAREKETİ İFADESİ

Raporda, darbe girişiminde yer alan yüzlerce vatandaşın şehit olmasına yol açan darbecilerin sanki keyfi uygulamalarla açığa alındığı izlenimi sergilenmeye çalışıldı. Ergenekon, Balyoz, Hrant Dink ve Selam Tevhid gibi davalarda yer alan örgüt üyesi yargıçların tahliyesine de üzülen ABD, raporda yargı üzerinde baskı oluşturulduğu iddiasında bulundu. Raporda FETÖ’cülerin cezaevinde işkence gördüğü iddiası da ortaya atıldı.

OYNAT 01:13 FETÖ'cülerden alçak propaganda: New York'taki panolara 'Stop Erdoğan' yazdırdılar ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, New York'un en işlek caddesi Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırdı. BiP'te paylaş

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Türkiye’den sert tepki: Hala idrak edemediler

Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Türkiye Raporu’na tepki gösterdi. FETÖ’den “Gülen hareketi” olarak bahsedilmesini eleştiren Bakanlık, “ABD, bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemedi. ABD malum çevrelerin görüşüne alet oldu” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının “2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu’nun bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve Türkiye’ye yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiğinin görüldüğünü” bildirdi.

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FETÖ GÖRÜŞÜNE ALET OLDU