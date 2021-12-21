Dünya ABD iç savaşın eşiğinde CIA danışmanı açıkladı
AMERİKA

ABD iç savaşın eşiğinde: CIA danışmanı açıkladı

ABD’de 3 Kasım 2020 seçimleri sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler, ülkenin sosyal ve siyasal yapısında yaşanan ayrışma ve şiddet ortamına ilişkin tartışmaları hızlandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD iç savaşın eşiğinde: CIA danışmanı açıkladı
ABD’nin, CIA’in iç savaş için gerekli üç şarttan ikisini, “Ayaklanma öncesi” ve “Başlangıç aşamasındaki çatışma” aşamalarını 6 Ocak 2021 Kongre Baskını ile yaşadığı ve “Ayaklanma” kategorisine geçişin zaman içinde belli olacağı kaydedildi.

Washington Post’un haberine göre, Amerika Merkezi Haberalma Servisi (CIA) için danışmanlık yapan ve görevi dünya üzerindeki ülkelerde yaşanacak çatışma olasılıklarını inceleyen “Siyasi İstikrarsızlık Görev Gücü” üyelerinden Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Barbara F. Walter, ABD’nin, son beş yılda siyasal alanda yaşanan kutuplaşma ve ayrışma neticesinde, uluslararası ölçümlemelere göre iç savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Uzmanlığını iç savaş yaşayan ülkeler üzerine yapan CIA danışmanı Walter, diğer ülkeler için uygulanan CIA analiz parametreleriyle “Hiçbirimizin inanmak istemeyeceği kadar iç savaşın eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Amerikalı istihbarat uzmanı, “Eğer ABD’ye dışarıdan bir gözle bakacak olsanız, elinizdeki veri listesiyle, bu ülkenin bir iç savaşa doğru ilerlediğini tespit ederdiniz” değerlendirmesinde bulundu.

SUİKASTLAR DAHİL SÜREKLİ ŞİDDET

Yazıda ABD’nin Polity Index’inin de 10 üzerinde 5 puan ile “Kısmi Demokrasi” kategorisine düştüğü kaydedildi. CIA Danışmanı, ABD’nin mevcut durumunu “Kısmi Demokrasi ya da “Demokrasi ile Otokratik Yönetim karışımı (Omokrasi)” diye niteledi. Stockholm merkezli Uluslarararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü’nün de ABD’yi “Gerileyen Demokrasi” sınıfına düşürdüğüne işaret edildi. Walter, “Ayaklanma” aşamasına geçildiğinde, CIA’in “Suikastlar dahil sürekli şiddet ortamı” değerlendirmesinde bulunduğuna dikkatleri çekti.

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