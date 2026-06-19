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ABD ile İran arasında bugün yapılması planlanan görüşmeler ertelendi

ABD ile İran arasında bugün yapılması planlanan görüşmeler ertelendi

10:5519/06/2026, Cuma
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan müzakere açıklaması
İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan müzakere açıklaması

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında bugün Bürgenstock kasabasında yapılması planlanan görüşmelerin ertelendiğini duyurdu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Bürgenstock kasabasında ABD, İran, Katar ve Pakistan heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmelerin ertelendiği bildirilen açıklamada, İsviçre'nin söz konusu görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki istekliliğinin sürdüğü vurgulanarak, “İsviçre bu görüşmeleri kolaylaştırmaya hazırdır. Bürgenstock'taki ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Şu an için daha fazla bilgi verilememektedir” ifadelerine yer verildi.


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