İsviçre'den Sudan'a destek taahhüdü: Yaklaşık 23 milyon frank tutarında yardım sağlanacağı açıklandı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Barış ve İnsan Hakları Dairesi Başkanı Büyükelçi Tim Enderlin, Berlin'de düzenlenen "3. Uluslararası Sudan Konferansı" başlıklı toplantıya katıldı.

Enderlin, burada, İsviçre'nin 2026'da Sudan'da savaştan etkilenen insanları desteklemek için yaklaşık 23 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 2,9 milyon dolar) tutarında yardımda bulunacağını taahhüt etti.

Bu desteğin gıda güvenliği, geçim kaynakları ve sivillerin korunmasına odaklanacağına işaret eden Enderlin, çatışmanın çözümü için siyasi aktörler arasında gayriresmi diyalogları da desteklediklerini kaydetti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



